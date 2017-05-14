مرشح رئاسي بإيران: الشعب لا يشعر بالسعادة بسبب روحاني - صحيفة صدى الالكترونية

مرشح رئاسي بإيران: الشعب لا يشعر بالسعادة بسبب روحاني
قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، محمد باقر قاليباف، إن الأسر الإيرانية غير سعيدة ولا تشعر بمتعة الحياة بسبب الغلاء وزيادة الأزمة الاقتصادية.
وأوضح قاليباف أن ازدياد الفوارق الطبقية في عهد حكومة الرئيس حسن روحاني، والحالة الاقتصادية الراهنة فاقمت الأوضاع المعيشية.
يذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 19 مايو الجاري.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16051 ] نشر منذ 31 دقيقة
الي مايحبونه هله
وشلون تبون الناس تحبه🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26111 ] نشر منذ 26 دقيقة
الشعب اهلكتوه بسياساتكم المخادعه الخبيثه ،، احرقتوا اعصابهم بمهديكم المزعوم ،،
،، الشعب كاره خامنئي ، لأنه هو المحرك لجميع مايحصل في إيران من جحيم ،،،
،، ولكن الشعب لا يستطيع توجيه الكلام للطاغوت الأكبر ( خامنئي ) لسبب انهم اوصلوه لدرجة الألوهيه ، ومن يتلفظ عليه ولو بشق كلمه ، مصيره الشنق بلا تردد ، لذا يفشون غلهم في من سواه ، كروحاني وغيره من الطواغيت الأصغر من شيطانهم الأكبر خامنئي ..
،،، ليتكم تقفوا مع عرب ستان والبلوش وتضعون يد بيد لتتخلصوا من كافة الطواغيت الذين استعبدوكم ,,,