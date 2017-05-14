مرشح رئاسي بإيران: الشعب لا يشعر بالسعادة بسبب روحاني - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، محمد باقر قاليباف، إن الأسر الإيرانية غير سعيدة ولا تشعر بمتعة الحياة بسبب الغلاء وزيادة الأزمة الاقتصادية.

وأوضح قاليباف أن ازدياد الفوارق الطبقية في عهد حكومة الرئيس حسن روحاني، والحالة الاقتصادية الراهنة فاقمت الأوضاع المعيشية.

يذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 19 مايو الجاري.