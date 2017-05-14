«الأمر بالمعروف» تقدم خطة لتطوير عملها في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قدم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الأحد، خطة من أجل تطوير وتعزيز العمل الميداني لهيئة مدينة الرياض بمكتبه بديوان الرئاسة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، أن الهدف من الخطة تطوير وتعزيز العمل الميداني للاستفادة وبشكل أكبر من تواجد فرق الهيئة في الميدان.

وأوضحت الخطة مهام ” العضو الميداني ” في النزول للميدان طيلة ساعات العمل الرسمي وفي الفترتين الصباحية والمسائية بحسب المواقع المحددة له، والتواصل اللحظي مع المشرف الميداني، وإحاطته بمجريات العمل في الميدان.