بالصور.. شاب يتنكر بملابس نسائية ليتحرش بهن في محطة «مترو» بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت الشرطة المصرية شاباً يرتدي ملابس نسائية بهدف التحرش بالنساء، بإحدى محطات مترو العاصمة القاهرة.

وارتاب العاملون بقسم كاميرات المراقبة بمحطة «الشهداء» بفتاة شابة تستخدم أدوات تجميل بشكل مبالغ فيه، كانت تجلس على رصيف المحطة فترة طويلة، حيث مر عدد من القطارات دون استقلالها، وعند قدوم القطار تفحص وتنظر داخل عربة السيدات دون الصعود، وفقاً لـ«اليوم السابع» المصرية .

وتوجه ضابطٌ إلى الفتاة بهدف التحقق من هويتها إلا أنه تفاجأ بصوت أجش غليظ، حيث اعترف بأنه شاب يرتدي ملابس نسائية، واعتاد على هذا التصرف بقصد ركوب عربة السيدات بهدف التحرش بهن.