اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين - صحيفة صدى الالكترونية

اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين
قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنه لن يتم إغلاق حي المسورة في العوامية أمام حركة العابرين.
وأضاف التركي: ” لن يتم منع أحد من المرور، لكننا ندعو الجميع للابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه، حفاظا على سلامتهم ” .
وأوضح المتحدث، أن التواجد الأمني سيتواصل بالحي لتعقب العناصر الإرهابية، وللمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل مهمة الشركة المنفذة للمشروع التطويري لتنفيذ مهماتها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26107 ] نشر منذ 4 دقائق
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم يا سعادة اللواء ..
.. امضوا على بركة الله على ما عزمتم عليه حماكم الله من كل متربص أثيم .. آمين .