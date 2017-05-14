اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنه لن يتم إغلاق حي المسورة في العوامية أمام حركة العابرين.

وأضاف التركي: ” لن يتم منع أحد من المرور، لكننا ندعو الجميع للابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه، حفاظا على سلامتهم ” .

وأوضح المتحدث، أن التواجد الأمني سيتواصل بالحي لتعقب العناصر الإرهابية، وللمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل مهمة الشركة المنفذة للمشروع التطويري لتنفيذ مهماتها.