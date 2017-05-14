 اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين - صحيفة صدى الالكترونية

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اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين

اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين
نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنه لن يتم إغلاق حي المسورة في العوامية أمام حركة العابرين.

وأضاف التركي: ” لن يتم منع أحد من المرور، لكننا ندعو الجميع للابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه، حفاظا على سلامتهم ” .

وأوضح المتحدث، أن التواجد الأمني سيتواصل بالحي لتعقب العناصر الإرهابية، وللمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل مهمة الشركة المنفذة للمشروع التطويري لتنفيذ مهماتها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26107 ] نشر منذ 4 دقائق

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم يا سعادة اللواء ..

.. امضوا على بركة الله على ما عزمتم عليه حماكم الله من كل متربص أثيم .. آمين .

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