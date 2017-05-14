العويضي رئيسا لشركة الخدمات البريدية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يتلقى المهندس سامي بن فريج العويضي التهاني بمناسبة تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البريدية ، العويضي من الكفاءات والعقول البريدية على مستوى الاتحاد العالمي للبريد لإسهاماته العديدة في وضع الدراسات التي يقوم بها الإتحاد لصالح الدول الأعضاء من خلال وضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع البريدي ، وقد سبق له أن ترأس المنتدى العالمي لتنمية التسويق المباشر في الاتحاد البريدي، وقد شغل منصب مدير عام التقنيات البريدية ومن ثم مدير عام العمليات البريدية وبعدها تم تعيينه نائبا للرئيس للخدمات البريدية،العويضي خريج كلية الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعتبر أحد أهم الكفاءات الوطنية التي تقود خطة تحول البريد السعودي إلى مشغل تجاري وفق أحدث المعايير العالمية .