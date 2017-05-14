STC تكشف حقيقة اختراق " فيروس الفدية " لشبكتها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية ” STC ” ، اليوم الأحد، سلامة أنظمتها وعدم تأثرها بفيروس wannacry المعروف بـ ” الفدية ” ، مفسرة حالات بعض الأجهزة التي تأثرت بالفيروس.

وقالت الشركة في بيان لها، إن شبكاتها وأنظمتها لم تتأثر بفعل محاولات اختراق الفيروس لها، مؤكدة عدم تأثر تطبيق MySTC بعكس ما تم تداوله.

وأشارت الشركة، إلي أن ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص حالات اختراق، فإنه يخص بعض الأجهزة الشخصية التي سيتم التعامل معها من قبل الفرق الفنية المتخصصة.