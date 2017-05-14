بالفيديو .. خليجي يعبر عن حبه لوالدته بأغلى هدية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. خليجي يعبر عن حبه لوالدته بأغلى هدية
لم يجد مواطناً خليجيا غير هذه الطريقة لتعبير عن مدى حبه لوالدته و عرفانه بجميلها،فاشترى لها قلادة ذهبية عيار 21 تدعى رعد الشمال وسعرها مليون ونصف.
ووفقا لمقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القلادة الذهبية يبلغ وزنها 4.5 كيلو وأخذ صناعتها سنة كاملاً.
ويقول صاحب الهدية أنه طالب بخصم جزء من ثمنها فوافق صاحب المتجر بعمل خصم يصل إلى 200 ألف.
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 18 دقيقة
طيب والغلباان اللي مايقدر يشري غرامين ذهب ويحب امه ووده ببرها وش يزين ؟ اعتقد ان ترجمة الحب لاي من كان تكون بالمعامله والمحاتاة ومراعاة خاطرها ، لا بالهدايا الثمينه ، رغم ماللهدايا من تاثير ، لكن مو الكل يستطيع ، ،