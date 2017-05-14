السياحة تعزز منظومة الضبط الميداني لمراقبة مرافق الإسواء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دعمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمنطقة المدينة المنورة، الخطة الرقابية لمتابعة أداء مرافق الإيواء السياحي، وعززت منظومة الضبط الميداني.

وفي هذا الإطار قال المهندس خالد بن حسين الشهراني، مدير عام الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بالمنطقة، إن سياحة المنطقة شرعت في تنفيذ الخطة الرقابية لمتابعة الأداء بدور الإيواء السياحي بالمنطقة المتمثلة في الخدمات الفندقية وقطاع الشقق السكنية المفروشة من خلال تكثيف جولات فرق الهيئة الميدانية بهدف تنفيذ خطة الرقابة على مختلف مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة قبيل انطلاقة الإجازة المدرسية.

وأوضح أن الفرق الميدانية باشرت خلال الفترة الماضية نحو 70 شكوى وملاحظة وردت إلى الفرع عبر الهاتف السياحي و قنوات التواصل مع سياحة المدينة إلى جانب نجاح الفرق في تنفيذ 35 زيارة مختلفة لمنشآت الإيواء السياحي، بالإضافة إلى تسليم 50 عقوبة إدارية صادرة عن الإدارات المختصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضد بعض مرافق الإيواء السياحي المُخالفة بالمدينة المنورة .

وأكد ” الشهراني ” على أن الهيئة تسعى من خلال خطتها الرقابية إلى ضبط أداء مختلف منشآت الإيواء السياحي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة طوال أيام العام وخلال الإجازة المدرسية، بالإضافة إلى التأكد من التزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة و التقيد بالأسعار المعتمدة وكذلك مستوى النظافة، والتأكد من الإعلان عن قنوات التواصل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتلقى شكاوى و ملاحظات النزلاء داخل مرافق الإيواء السياحي.

ونوه إلى أن مُجمل المخالفات المرصودة تنوعت بين مزاولة النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تدنى مستوى النظافة في بعض المرافق وعدم توفر وسائل الأمن و السلامة، و ضعف التعامل مع شكاوى و ملاحظات النزلاء على الخدمة.

ودعا ” الشهراني ” كافة زوار المنطقة بالتواصل مع الهاتف السياحي 19988 في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى على خدمات مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة، مؤكداً على أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للأنظمة والتعليمات.