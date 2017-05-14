موسكو ترد على البيت الأبيض: أراضينا آمنة والصاروخ الكوري لم يقترب منها - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

نفت السلطات الروسية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجهة لموسكو بشأن التجربة الصاروخية الجديدة التي أطلقتها كورياالشمالية اليوم الأحد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب اليوم، أن مسار الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأحد، ظل بعيدا بمسافة كبيرة عن الأراضي الروسية ولم يشكل تهديدا للبلاد.

ويبدو أن التأكيد الروسي يأتي على سبيل الرد على البيت الأبيض الذي سارع إلى القول إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب “ لا يمكنه أن يتخيل روسيا مسرورة ” بعد سقوط الصاروخ الكوري الشمالي “ على مسافة قريبة من أراضيها ” .

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن أنظمة روسيا للتنبيه من الصواريخ رصدت عملية الإطلاق في حوالي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي، يوم 13 مايو، وتعقبت الصاروخ الذي سقط في بحر اليابان على بعد حوالي 500 كيلومتر قبالة ساحل روسيا، بعد قرابة 23 دقيقة من اطلاقه، وفقا لـ ” رويترز ” .