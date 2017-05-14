 الإحصاء تكشف سبب إطلاق وصف «غير النشيطين» على من تتجاوز أعمارهن 15 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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الإحصاء تكشف سبب إطلاق وصف «غير النشيطين» على من تتجاوز أعمارهن 15 عاما

الإحصاء تكشف سبب إطلاق وصف «غير النشيطين» على من تتجاوز أعمارهن 15 عاما
سالم المطيري(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مصطلح ” غير نشطين اقتصاديا ” على كل امرأة تجاز عمرها 15 عاماً فأكثر وغير مدونة لدى القوى العاملة أي عاملة أو غير عاملة.

وأوضحت الهيئة إلى أن سبب إطلاق هذا الوصف الوصف هو كون النساء لا يبحثن عن عمل قبل زيارة أسرة الهيئة العامة للإحصاء خلال الأسابيع الأربعة السابقة مثلهم مثل المتقاعدين والطلاب وربات البيوت الذين بدون عمل ولايرغبون في العمل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 3 دقائق

سن ال 15 عام تعد طالبه في تلمرحله المتوسطه و ليس سن العمل و الانتاج .

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