بالفيديو.. «السديري» يتحدث عن حياته بعد وفاة والدته وعلاقته بخادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

حالة من الحزن سيطرت على نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد رحيل الكاتب الصحفي تركي السديري، صباح اليوم الاحد، مما جعلهم يتداولون مقطع فيديو يتحدث فيه الكاتب عنا حياته.

وتحدث السديري، خلال الفيديو عن حياته العملية وعن أهم المحطات المهنية ونظرته للعمل الصحفي في المملكة، وعن علاقته بالكتاب وكيف أهتم بالقراءة في سن مبكر.

وأشار في الفيديو إلى علاقته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،قائلاً: كان لي علاقة بالعديد من المسؤولين لم أجد خلالها سوى الكثير من مظاهر الاحترام والتقدير وأشكرهم على ذلك، إلا أن الملك سلمان حقيقة له خصوصية تختلف عن أي شخصية أخرى، فعندما كان أمير منطقة الرياض لم يكن معزولاً أو يؤدي دوراً لزمن معين فقط، وإنما على العكس.

واستكمل حديثه: أن الملك سلمان هو الذي باشر بنفسه وبصورة جادة تطوير مدينة الرياض ورعاية المفاهيم، لتكون واعية ومدينة حديثة، فالرياض منذ 50 عامًا ليست هي المدينة ذاتها قبل 20 سنة أو 10 سنوات، مدينة يتسارع تطورها واختلافها، وذلك كله لجدية الملك سلمان حينما كان أميرًا على هذه المدينة، وكل من اقترب من مدينة الرياض يعرف تمامًا أن الملك سلمان هو الرجل الأول لأي تطوير ” .

وكان المقطع المتداول، للقاء خاص مع السديري على قناة العربية، وتم نشره في نوفمبر 2015، وتحدث فيه عن أسرته وعن والدته وعن الحالة التي عاشها بعد وفاتها.