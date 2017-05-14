بدء الإيفاد للدراسات العليا بتعليم عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث ” بنين ـ بنات ” ، الراغبين والراغبات في استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه عن طريق الإيفاد الداخلي أو الابتعاث الخارجي، سرعة إنجاز متطلبات التقديم تمهيدا لرفع الملفات للوزارة .

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أنه تم اعتماد خطة وشروط الإيفاد للدراسة في الداخل ” بنين ” ، حيث تم تحديد السادس من شهر رمضان المبارك من العام الحالي موعدا نهائيا لاستقبال ملفات المتقدمين ، مشيرا إلى أنه تم إيقاف العمل ببرنامج ” حريص ” الإلكتروني ، على أن ترسل النماذج مكتملة وموقعه وواضحة على البريد aseertrainacad@gmail.com، وتكون المقابلات الشخصية خلال الفترة

من ٩ الى ١٢-٩-١٤٣٨ هـ ، منوها بأنه يمكن الحصول على النماذج المطلوبة عبر موقع إدارة التدريب التربوي بعسير .

وفيما يخص المتقدمات للإيفاد الداخلي ذكر آل كركمان أنه تم تحديد يوم الأربعاء ٢٨-٨-١٤٣٨هـ موعدا نهائيا لاستقبال الملفات ورفعها للوزارة ، وذلك بعد الحصول على النماذج الخاصة بالإيفاد عبر بوابة تعليم عسير ، من خلال أيقونة التدريب التربوي ” بنات ” ، كما تم تحديد يوم الأحد ٧-١١-١٤٣٨ هـ موعدا لبدء استقبال ملفات المتقدمات للابتعاث الخارجي ، على أن يتم تسليم الملفات في إدارة التدريب التربوي ” بنات ” بتعليم عسير قبل الواحد والعشرين من شهر ذي القعدة من العام الحالي .

ودعا آل كركمان المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة مراعاة ضوابط وشروط التقديم، وسلامة النماذج واكتمالها، والحصول عليها من البوابة الإلكترونية لتعليم المنطقة، والتقيد بالمواعيد المحددة.