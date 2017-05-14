هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار الرعدية وتحذر من مخاطر تقلبات الطقس - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لمساء هذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها , وعسير , والباحة تمتد إلى نجران, كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف والعاصمة المقدسة وتمتد إلى منطقة المدينة المنورة, والأجزاء الغربية والجنوبية لمنطقة الرياض , في حين لا تزال الحالات الربيعية الممطرة تؤثر على بعض مناطق المملكة .

كما لم يستبعد التقرير تأثر الأجزاء الساحلية لمناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير بالأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتوقت الأرصاد كذلك هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية من يوم الثلاثاء على منطقتي القصيم وحائل، تمتد لتشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ومن ثم تؤثر على الأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والشرقية تستمر حتى مساء يوم الخميس.

وتأمل الهيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والانذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.