بالفيديو.. شجاعة طفل تجبر نائب الرئيس الأمريكي على الاعتذار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل مطالباً فيه نائب الرئيس الأميركي ” مايك بينس ” بالاعتذار عن ضربه له على وجهه دون قصد مما أثار اعجاب الكثيرين بشجاعة الطفل واصراره .

استضاف نائب الرئيس الأميركي مايك بينس،بعض العائلات للعاملين العسكريين وكان معتلياً المنصة وأثناء حديثة لهم مد يده ملوحا ًمعبراً عن حديثه فضرب الصبي عن دون قصد مما أثار غضب الصبي وبعد أن انهي بينس حديثه طالبه الصبي بالأعتذار عبر الميكرفون فقال عفواًأنت مدين لي بالاعتذار .

وبالفعل اعتذر له قائلاً أنا أسف جداً.