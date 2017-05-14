ثلاث جوائز عالمية لتعليم عسير في ماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس الأول ثلاث جوائز عالمية، تمثلت في حصول الطالب فيصل الأحمري على الميدالية الذهبية عن مشروعه ” عصا الرؤية ” في معرض ” آيتكس ” الدولي للاختراعات ٢٠١٧ المقام بماليزيا ، فيما حصلت الطالبة سارة الفيفي على الميدالية الفضية عن مشروعها ” الزي العسكري المتطور ” ، كما حققت المعلمة صالحة الشهراني من المتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط الميدالية الفضية عن مشروعها ” صينية القهوة المطورة ” .

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن هذا الإنجاز يسجل ضمن العديد من الإنجازات الدولية التي حققها تعليم عسير في المنصات الدولية، معبرا عن عظيم شكره وامتنانه لفرسان هذا النجاح، فيما أشارت مساعدة المدير العام للتعليم الأستاذة نورة آل مفرج ، أن الإنجاز حافزا للاستمرار على التميز والتفوق، وتمثيل المملكة العربية السعودية، في المحافل الدولية بمواهب وطنية شابة ومشرفة.