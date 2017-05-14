بالفيديو.. فلاديمير بوتين يعزف على البيانو قبيل أجتماعه بالرئيس الصيني - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يٌظهر عشقه للموسيقى، خلال تواجده في العاصمة الصينية بكين للمشاركة في منتدى ” حزام واحد-طريق واحد ” .

وعزف بوتين مقطوعة موسيقية على البيانو قبيل اجتماعه بالرئيس الصيني في إحدى الفيلات التابعة للحكومة الصينية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” اليوم الأحد.

فبعد كلمة ألقاها بوتين في المنتدى توجه للقاء الرئيس الصيني، حيث تواجد في مقر الاجتماع آلة البيانو. الأمر الذي دفع الرئيس الروسي للجلوس والعزف عليه، حيث كان من ضمن المقطوعات التي عزفها ” موسكو ويندوز ” و لحن ” مدينة حرة على نيفا “.