حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي وخلافاتهما سوياً - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بعد زواجه أخيراً من النجمة الشابة إيمي سمير غانم، بعد قصة حبهما التي فاجآ بها الجميع، والتي توّجا بها نجاحهما معاً في السينما والتلفزيون خلال السنتين الأخيرتين،أنتشرت العديد من الشائعات ومنها حمل إيمي ، وانه يوجد خلافات كثيرة بين الزوجين .

ومن جانبه أكد حسن الرداد في تصريحات إعلامية ، كل تلك الأقاويل عن حمل إيمي غير صحيحة، وحينما سيحصل هذا الحدث فعلاً سنعلنه على الملأ .

وعن خلافاتهما سوياً قال الرداد ، هذه كلها الشائعات. كل ما في الأمر أننا كنا معاً في إحدى المناسبات خلال الفترة السابقة، فكتب البعض أننا ننفي بذلك وجود خلافات بيننا. وأؤكد أننا مثل أي زوجين طبيعيين، تحدث بيننا خلافات في وجهات النظر، لكنها لا تصل الى حد الخلافات الكبيرة.