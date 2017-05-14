بالفيديو والصور.. " صدى " في منزل الطفلة شوق ووالدها ليست ابنتي هذه يا شرطة !!!!!! - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قال سليمان بن إبراهيم الزويل والد الطفلة شوق والتى اختطفت الجمعة الماضية وتم العثور عليها بعد مغرب أمس السبت حيث لم يتجاوز غيابها 21 ساعة .

بأن سبب تأخره في تقديم البلاغ للشرطة هو أنه لم يتوقع ولو بنسبة 1 % أن تكون طفلته قد تم اختطافها .

حيث أمضى ساعتين بالبحث عنها داخل أسواق العثيم وفي كل ركن وعندما لم يجد نتيجه قام بالاتصال باابيه إلا أنه لم يستطع إكمال المكالمة بسبب حالة البكاء التى انتابته وكان أغلب الظن لديه بأن ابنته قد تعرضت للدهس لقرب السوق من شارع رئيسي.

ويضيف والد شوق امضينا بالعثيم قرابة 6 ساعات، كنت خلالها أخرج على قدمي تارة والسيارة تارة أخرى ابحث عنها وأعود مرة أخرى للسوق .

هذه ليست ابنتي !!!!

يواصل والد شوق حديثة (لصدى) قائلا بعد ساعتين اتصل بي مركز الشرطة طالبا حضوري لأنهم وجدوا ابنتي. … وعندي وصولي إلى هناك تفاجأت بأن الطفلة التى لديهم مصرية مختفية من حي الريان وليست ابنتي لتعاودني الوساوس من جديد بأن شوق لن تعود .

العودة للعثيم

ويعبر والد شوق عن مشاعره التى انتابته بعد رؤيته لتفاعل ضباط وأفراد الشرطة وأفراد البحث والتحري والتى جعلته يعاود البحث دون كلل داخل سوق العثيم خاصة بعد التطمينات الكبيرة بأنهم سيعثرون عليها بإذن الله .

جوالي لم يهدأ

وحيث أن جوال والد شوق ارتبط بالصورة التى انتشرت عبر وسائل التواصل فإن جواله لم يهدأ وكانت أغلب الاتصالات هل الخبر صحيح مستغربا أليس لهولاء أبناء !!!!!

نحن في وضع لانحسد عليه وهولاء لا هم لهم سوى هل الخبر صحيح أم لا ؟

اتصالات قله التى وردتنا لتقدم معلومات فاحدى السيدات اتصلت تقول انها رأت البنت في الطابق الثاني في أسواق العثيم مع العلم أن هذا الفرع ليس به دور ثاني !

كما ورد اتصال آخر لخال البنت يفيد بأنه رأى البنت عند بقالة قبل يومين .

جيب الكزس والنقل الجماعي والمفاجأة

لم تكن اللحظات التى وردت لخال البنت الساعة الخامسة مساء عن رؤية شخص للطفلة بصحبة الخاطفة عند محطة النقل الجماعي الساعة 48 :6 صباحا .

سوى أحد اللحظات الصعبة حيث توجهوا فورا مع الشرطة لمقابلة الشخص وعند الوصول هناك قابلهم الشخص وسرد لهم تفاصيل ما شاهد ليتوجهوا بعدها لا إدارة المحطة لتكون المفاجأة أن الكاميرات معطلة ليتم الاستعانة بكاميرا المرور والتى رصدت من خلالها قيام الفتاه مصطحبة الطفلة بالركوب مع صاحب سيارة جيب لكزس.

ليعاود رجال الأمن طمانتي مجددا ولكن هذه المرة قالوا لي توجه للبيت وسوف نتصل بك.

رعب جديد

أثناء توجهنا للمنزل ورد اتصال لخال الطفلة مفاده مشاهدة المتصل للطفلة مع الخاطفة وهي تقص تذاكر للسفر إلى الدمام .

لااتصل بالشرطة والتى ابلغتنا بعدم الأخذ بهذا الاتصال فالامر لدينا الآن.

فرحة عامرة

يختتم والد الطفلة شوق حديثة (لصدى) انه في تمام الساعة السادسة مساء السبت ورده اتصال من الشرطة بمراجعتهم فورا حيث أنهم عثروا على شوق لنتوجه إلى هناك وعند وصولنا لم تكن شوق قد وصلت فزاد قلقنا إلا أنهم طمنونا بأنها بالطريق .

وعندما وصلت شوق وشاهدتنا كانت تبكي وزاد بكاءها عندما شاهدتني.

الطب الشرعي هي بخير

طمأن تقرير الطب الشرعي ذوي شوق من تعرضها لأي نوع من العنف خلال فترة غيابها وأنها بصحة ممتازة ولله الحمد.

شكرا ملك الحزم

وجه والد شوق في ختام حديثة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و لي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

ولشرطة الرياض وإدارة البحث والتحري ولكل من سأل أو اتصل أو ساهم بالبحث عن طفلتنا ولكافة أبناء الشعب السعودي النبيل.