ديل بييرو يرشح يوفنتوس للفوز بدوري أبطال اوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

رشّح أليساندرو ديل بييرو، قائد يوفنتوس الإيطالي الأسبق فريقه للفوز على ريال مدريد الإسباني والحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا.

وتأهل يوفنتوس لنهائي البطولة، بعد إقصاء موناكو الفرنسي بمجموع المباراتين 4-1 ، من نصف النهائي فيما أطاح ريال مدريد، بجاره أتليتكو بنتيجة 4-2.

ويرى ديل بييرو أن يوفنتوس، الذي خسر النهائي في 2015 أمام برشلونة، في أفضل مستوى له هذا الموسم عما كان عليه من سنتين، وهو الأقرب للفوز باللقب.