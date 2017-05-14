شرطة حائل تقبض على شخصين لإتلافهما أجهزة ساهر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قبضت شرطة منطقة حائل اليوم الأحد على شخصين حاولا إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” .

وأوضحت شرطة حائل أن جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل أسفرت عن ضبط شخصين بالعقد الثالث من العمر حاولا إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي بدهانه بالطلاء الملون عن طريق بخاخ بويه.

يذكر أن النظام يقضي بمحاسبة كل من يتعمد المساس أو إتلاف أي من المرافق العامة المملوكة للدولة، سواءً الفاعل أو الشريك، فيما تتولى المحاكم الشرعية تنفيذ العقوبات الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف أو إحدى العقوبتين.