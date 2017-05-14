معلم يضع صورة الملك على نماذج اختبارات مادة العلوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قدم المعلم علي بن مسلم الظويلمي بمدرسة عبدالله بن رواحة المتوسطة بأم الباب بمركز الجائزة بمحافظة أضم والتابعة لإدارة التعليم بالليث، مبادرة حبا في خادم الحرمين الشريفين.

ووضع المعلم، الذي يعمل مدرس في مادة العلوم، صورة خادم الحرمن الشريفين على أسئلة الاختبارات الخاصة بمادة العلوم حبا في الملك، وعرفاناً منه بتوجيهه تقديم الاختبارات، وغرس حب القيادة والوطن في نفوس الطلاب، مشيرا إلى أن الفكرة أتت إليه بعد أن صدر الأمر الملكي بتقديم الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية؛ على أن ينتهي العام الدراسي قبل بداية شهر رمضان المبارك.