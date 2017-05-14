التجارة والاستثمار تكشف أهداف " نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن أهداف، ” نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني ” ، مؤكده أن ذلك سيهدف إلى زيادة الدور الرقابي على محطات الوقود بشكل كبير، والقضاء على حالات الغش وخلط البنزين.

وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، دشن صباح اليوم، النظام الجديد للعمل به، موضحا أن الخدمة تُسهِّل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة (هنا).

وأكدت الوزارة أنه يمكن تحديد موقع المحطة جغرافياً وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود.

وتعد هذه الخدمة ضمن حزمة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

و حرصت الوزارة على تطبيق أفضل الأساليب في تطوير النظام حيث عملت على خصخصة خدمات هذا المشروع وأسندتها لمختبرات القطاع الخاص.