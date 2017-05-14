17 ألف ريال غرامة لمواطن لعدم تأمينه سيارة تعليم القيادة بالخبر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعترض مواطن بالخبر على دفع 17 ألف ريال تكلفة إصلاح ثلاث سيارات، تسبب فيها مكفوله بسيارة لتعليم القيادة داخل مركز تعليم القيادة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المواطن ” جمال العلي ” أن مكفوله هندي الجنسية قد قام بالضغط على مزود الوقود بدلاً من الفرامل مما أدى لاندفاع سيارة التعليم واصطدامها بالسيارات الأخرى.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن مدارس تعليم قيادة السيارات غير ملزمة بالتأمين على سيارتها.