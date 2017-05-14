إيما ونوح في صدارة قوائم المواليد بأمريكا في 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اعتلى اسمي ” ايما ” للفتيات و ” نوح ” للصبية صدارة قوائم الأسماء التي أصدرتها إدارة الضمان الاجتماعي لأكثر الأسماء شيوعا لمواليد الولايات المتحدة في عام 2016. حيث احتل اسم نوح المقدمة للسنة الرابعة على التوالي بالنسبة لأسماء الذكور فيما يتصدر اسم إيما للسنة الثالثة بالنسبة للفتيات.

يعني هذا أنه عندما يسجل الشبان البالغون من العمر 18 عاما أسماءهم للمرة الأولى للمشاركة في انتخابات الكونجرس الأمريكي لعام 2034، فإن غالبية الأسماء المسجلة ستكون إيما ونوح.

وتقوم الإدارة التي نشرت أحدث نتائجها يوم الجمعة بجمع قوائم أكثر الأسماء شعبية من بين المواليد كل عام لأسباب منها جذب اهتمام الأمريكيين بموقعها على الانترنت.