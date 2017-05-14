طرد موظفة لممارستها الجنس مع سجين في براد المطبخ - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ضُبطت إحدى الموظفات في سجن ولاية ميشيغان الأمريكية ، وهي تمارس الجنس مع سجين في برّاد المطبخ .

وقال المتحدث باسم إدارة السجون “ كريس غوتز ” إنّ الموظفة قد تواجه تهمًا جنائيّة؛ لأنّ ما قامت به يهدّد سلامة السجين وطاقم العمل وأمن السجن.

وأضاف “ غوتز ” إنّ السجين البالغ من العمر 40 عامًا يقضي حكما بالسجن لمدّة تترواح بين 5 و15 سنة بسبب السرقة.

وذكر أنّه بموجب القانون يمنع منعًا باتًا على السجناء القبول بالقيام بأي علاقة حميمة ، فيما تعرضت الموظفة للطرد من عملها.