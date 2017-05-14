طرد موظفة لممارستها الجنس مع سجين في براد المطبخ - صحيفة صدى الالكترونية

طرد موظفة لممارستها الجنس مع سجين في براد المطبخ
ضُبطت إحدى الموظفات في سجن ولاية ميشيغان الأمريكية ، وهي تمارس الجنس مع سجين في برّاد المطبخ .
وقال المتحدث باسم إدارة السجون “ كريس غوتز ” إنّ الموظفة قد تواجه تهمًا جنائيّة؛ لأنّ ما قامت به يهدّد سلامة السجين وطاقم العمل وأمن السجن.
وأضاف “ غوتز ” إنّ السجين البالغ من العمر 40 عامًا يقضي حكما بالسجن لمدّة تترواح بين 5 و15 سنة بسبب السرقة.
وذكر أنّه بموجب القانون يمنع منعًا باتًا على السجناء القبول بالقيام بأي علاقة حميمة ، فيما تعرضت الموظفة للطرد من عملها.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16028 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههه هههههههه
الأميركيات معندهن صبر
فالسجن فالعنبر فالأنفرادي
فغرفةالتحقيق
فمطبخ السجن فالحمام
شغلك لايختلف🤗🤗🤗🤗