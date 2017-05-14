" غسل الموتي والجلد والنفي " عقاب إيرانيين على الزنا - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أعلن مصدر قضائي إيراني ، أن المحكمة الجنائية في العاصمة الإيرانية طهران، قضت اليوم الأحد ، بمعاقبة امرأة تبلغ من العمر 35 عاما بتهمة إقامة علاقة غير مشروعة مع صديقها.

واضاف ، أن الحكم يقضي بمعاقبة الفتاة الزانية بغسل أجساد الموتى لمدة عامين مع 74 جلدة ، وتابع أن “ الشاب الذي أدين بممارسة جنسية غير مشروعة مع الفتاة حكم عليه بالجلد 99 جلدة مع نفيه إلى منطقة نائية في إيران “ .

وحتى السنوات الأخيرة، فإن عقوبة الزناة في إيران كانت الرجم، لكن قرار المحكمة الجنائية في طهران اليوم فاجأ الجميع، فيما وصفته الناشطة مهناز عزيزي، عبر حسابها على الانستغرام، بالـ “ بدعة ” .