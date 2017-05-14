مركز اﻷبحاث الزراعية بجازان يزرع 2000 بذرة بضفاف وادي ضمد - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عدوي(صدى):

شارك مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان، في المبادرة التى أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في البدء في زراعة 4 ملايين شجرى حتى العام 2020م، وذلك بزراعة 2000 شتلة لبناب السدر على ضفاف وادي ضمد بمركز الشقيري.

وأوضح مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس عبدالرحمن بن عبدربه جعفر أن مشاركة المركز يأتي دعماً لمبادرة وزارة البيئة والمياة والزراعة، مشيراً إلى قيامهم بإستزراع أكثر من 2000 بذرة سدر على بعد أمتار من ضفاف وادي ضمد.

وأضاف أن المركز سيقوم بمتابعة نجاح هذه المبادرة لمدة عام وإعادة زراعة الفاقد منها بمعرفة مكانها عن طريق تسجيل مواقعها بالأقمار الصناعية gps في سجلات.