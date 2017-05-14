ضبط مصابة بالغيدز تمتهن الدعارة وترويج المخدرات بسوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكتشفت السلطات السورية ،إصابة فتاة تمتهن الدعارة وترويج المخدرات بـ ” الايدز ” ، عقب القبض على شبكة دعارة كانت تنشط في بعض أحياء دمشق، وفي مدينة جرمانا المجاورة، تمتهن أيضاً الترويج للمخدرات عن طريق شبكة من العملاء.

وكان قد أكد طالب يقيم في المدينة الجامعية في حي المزة بدمشق ، إن خبر إلقاء القبض على الشبكة تصدر الأنباء المتداولة بين الطلبة المقيمين في السكن الجامعي، كون الشبكة التي ضبطت كانت تمارس نشاطها بين الأوساط الطلابية.

وأضاف إن الشبكة مكونة من أربع فتيات وشابين يحاولون اصطياد ضحاياهم في الأماكن العامة كالمقاهي والملاهي الليلية، وتواعد زبائنها في الشقة المستأجرة في أحد الأحياء البعيدة عن مركز مدينة جرمانا.

وأشار إلى أن ” الطامة الكبرى ” أن الكشف الطبي عن إحدى الفتيات في الشبكة أثبت إصابتها بفيروس الإيدز، “لا نعلم بالضبط إذا ما كانت الفتاة تعلم مسبقاً بإصابتها بالفيروس، وبالتأكيد نقلته لعشرات الشبان”.