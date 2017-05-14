الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف للجنسين بـ 3 مدن - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عن 14 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة الدرجة الجامعية، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 11 مايو 2017م؛ وحتى 10/ 7/ 2017م.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة بمسمى:

1- مدير المبيعات الإقليمي المركزي – «الرياض».

2- مدير المبيعات الإقليمي الشرقي – «الخبر».

3 – مدير المبيعات الإقليمي الغربي – «جدة».

4- وكيل المبيعات عبر الهاتف – «6 وظائف للنساء/ جدة».

5- مدير إعادة التأمين – «جدة».

6- مسؤول التأمين على السيارات – «وظيفتين للنساء/ جدة».

7- منسق التدريب – «للنساء/ جدة».

8- مسؤول التوظيف – «جدة».