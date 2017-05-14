نساء يحتكرن العمل بمهنة " تكسير الصخور " لكسب الرزق - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

تواظب نجو 20 سيدة على العمل في مهنة تكسير الصخور وتفتيها من أجل كسب الرزق رغم مشقة المهنة ، حيث يعملن لنحو 12 ساعة متواصلة في منطقة جبل طارق بولاية كسلا شرقي السودان .

وتتوجه النسوة إلى الجبل عبر عربة صغيرة، ويعملن على تكسير الحجارة ورفعها في المركبة قبل بيعها في سوق الحجارة لشركات المقاولات والمواطنين، مقابل أجر زهيد، بحسب قولهن.

وتقول عوضية سليمان، وهي إحدى العاملات، أن لديها 4 أبناء تعمل من أجل تربيتهم، وترى أن ثمن الصخور الذي تكسره زهيد للغاية لكن لا مفر من العمل.

وبدأت هذه المهنة في الظهور منتصف العقد الماضي بعددٍ قليل من النساء اللواتي يبحثن عن مصادر دخل تكفيهن شر الحاجة، واللافت في الأمر أن هذه المهنة محتكرة من قبل النساء.