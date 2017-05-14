بالفيديو .. أفعى مُتحركة على شفتي فتاة تُثير جدلاً على مواقع التواصل الأجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو غريب ومحيّر، لأفعى ” متحرّكة ” على شفتي شابة ، ما أثار جدلاً بين النشطاء .

وفي التفاصيل، وبعد البحث والتدقيق، تبيَّن أن خبيرة التجميل MIMI CHOI، رسمت بطريقة محترفة، أفعى صغيرةً على فمها.

إلّا أنّ ما جعل تلك الأفعى تتحرّك، فهو المبدع Peter، الذي وضع لمساته التقنية على الصورة، وجعل الأفعى الصغيرة تتحرّك، وتبدو وكأنها حقيقية.