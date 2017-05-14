بالفيديو .. أفعى مُتحركة على شفتي فتاة تُثير جدلاً على مواقع التواصل الأجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. أفعى مُتحركة على شفتي فتاة تُثير جدلاً على مواقع التواصل الأجتماعي
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو غريب ومحيّر، لأفعى ” متحرّكة ” على شفتي شابة ، ما أثار جدلاً بين النشطاء .
وفي التفاصيل، وبعد البحث والتدقيق، تبيَّن أن خبيرة التجميل MIMI CHOI، رسمت بطريقة محترفة، أفعى صغيرةً على فمها.
إلّا أنّ ما جعل تلك الأفعى تتحرّك، فهو المبدع Peter، الذي وضع لمساته التقنية على الصورة، وجعل الأفعى الصغيرة تتحرّك، وتبدو وكأنها حقيقية.
My #snake illusion lip art done with makeup (see the still version below) X motion art by @pete.motion. 🐍⚡️💥 Digital artist @theglitch.og also did something very similar to my #makeup and I love it as well! 💚 #plotagraph ____________ Freehand SNAKE illusion lip art done using MAKE UP FOR EVER @makeupforeverofficial @makeupforeverca brow liners in 40 + 10, shading was done using MUFE Brow pencil in N50.
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