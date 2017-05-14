 المملكة تحتل المرتبة الخامسة في احصائية دولية عن انخفاض أسعار المساكن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 14

    مايو

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المملكة تحتل المرتبة الخامسة في احصائية دولية عن انخفاض أسعار المساكن

المملكة تحتل المرتبة الخامسة في احصائية دولية عن انخفاض أسعار المساكن
نايف السالم(صدى):

أصدر صندوق النقد الدولي إحصائية جديدة حول انخفاض أسعار المساكن حتى نهاية الربع الرابع من عام 2016، واحتلت المملكة المرتبة الخامسة وفقا للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي أظهر انخفاضه بنهاية 2016 بنسبة 8.7%.

وأظهرت الإحصائية، احتلال البرازيل المرتبة الأولة في سلم انخفاض أسعار المساكن بنسبة انخفاض 21.7%، ثم جائت أوكرانيا في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 12.5%، وفي المرتبة الثالثة حلت روسيا بنسبة انخفاض 11.3%، وفي المرتبة الرابعة قطر بنسبة انخفاض 11.2%، وجاءت هونج كونج والإمارات في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، بنسب انخفاض 8.3 % ونحو 5.4% حسب الترتيب.


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