الجيش الأمريكي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، اليوم السبت، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا قرب كوسونج.

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان اليوم، أن المسافة التي قطعها الصاروخ لا تتوافق مع صاروخ باليستي عابر للقارات، مشيرا إلى إطلاق الصاروخ عند الساعة 10.30 تقريبًا بتوقيت هاواي، وأنه سقط في بحر اليابان، مضيفا أن دراسة طراز الصاروخ والمسافة التي قطعها لا تنطبق على صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال البيان، إن الصاروخ لم يشكل أي تهديد على أمريكا الشمالية، مضيفا أن القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ ملتزمة تمامًا بالعمل بشكل وثيق مع حلفائها في جمهورية كوريا واليابان، للحفاظ على الأمن.