تطوير الرياض تعتزم إنشاء 7 آلاف موقف ذكي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إنشاء وتجهيز أكثر من 7 آلاف موقف ذكي في المنطقة المركزية لمدينة الرياض في المحيط الواقع بين كل من طريق مكة المكرمة والعروبة والملك فهد والعليا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية العليا، لمناقشة منهجية إشراك القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المواقف الذكية، بتواجد مختصين من كل من الوزارت والهيئات المشاركة في الورشة.

وأكد المشاركون، أن الورشة تهدف إلى أخذ مرئيات القطاع الخاص حيال النماذج التي سيتم طرحها وقياس شهية المستثمرين لمثل هذه الفرص وتهيئة السوق بما يضمن الدخول بشراكة مربحة بين القطاع الحكومي والمستثمر، للارتقاء بإدارة النقل العام في المدينة.