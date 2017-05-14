المياه الوطنية تعلن الترتيبات اللازمة لإنهاء الفواتير المتأخرة في السداد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف متحدث شركة المياه الوطنية المهندس خالد المصيبيح، عن خطة الشركة لإقفال الفواتير والمديونيات، موضحا الترتيبات اللازمة لإنهاء جميع الفواتير المتراكمة من تأخيرات سداد المستهلكين في فترات سابقة خلال الشهرين المقبلين.

وأكد المصيبيح، أن الخيارات ستتاح للمستهلكين من خلال تسديد الفواتير وإقفال المديونية أو تقسيط المبلغ بعد سداد جزء من مبلغ المديونية، وذلك بعد إنهاء إجراءات تحسينية لتعرفة المياه، نافيا أي زيادة لتعرفة المياه، وأن السعر لم يطرأ عليه تغيير بعد القرار السامي العام الماضي.

وأضاف المصيبيح: «أصبح هناك تنظيم أكثر ودقة أكبر في إصدار الفواتير، والأخطاء تقلصت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، وتوجد إجراءات تحسينية كبيرة، لوجود خطوات كثيرة قبل وصول الفاتورة للمستهلك»، وفقا لصحيفة الاقتصادية.