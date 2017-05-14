مصادر توضح هدف الربط الإلكتروني بين وزارتي التجارة والداخلية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، قيام الأجهزة المختصة بتنفيذ ربط إلكتروني بين وزارة التجارة والاستثمار وإدارة التراخيص الأمنية في وزارة الداخلية، لتسهيل تبادل المعلومات بينهما.

وأوضحت المصادر، أن الربط الإلكتروني يهدف لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وتطوير الأداء، ما سيؤثر بالإيجاب على تعزيز موقف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، موضحة أن التوجهات الجديدة تجري انطلاقا من التحولات المهمة، التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار مؤخرا تنفيذا لرؤية المملكة 2030، وفقا لصحيفة الجزيرة.