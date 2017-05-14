نائب رئيس جنوب أفريقيا يضرب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين - صحيفة صدى الالكترونية

كيب تاون(صدى):

أعلن نائب رئيس جنوب أفريقيا كيريل رامافوسا، اليوم الأحد، إضرابه يوما واحدا عن الطعام تضامنًا مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 17 أبريل الماضي، كما يشارك في الإضراب عدد من الموظفين الحكوميين.

وذكرت وسائل إعلام محلية في جنوب إفريقيا أن رامافوسا، العضو في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ونائب الرئيس، سيضرب عن الطعام ليوم واحد، اليوم الأحد ابتداءً من الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي وحتى الساعة ذاتها من اليوم التالي، وذلك لدعم المعتقلين الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام.

وقال نيشان بالتون مدير وقف «أحمد كاثرادا» في جنوب أفريقيا إن «رامافوسا يعد أكثر سياسي يدعم طلبات المعتقلين الفلسطينيين، لذلك فإن هذا الدعم هام للغاية»