بالفيديو والصور.. لحظة جرف سيول وادي الشهران لسيارة عروسين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة جرف سيول وادي الشهران، لسيارة عروسين من نوع «جيب تويوتا»، مؤكدين أن العروسين خرجا من السيارة بصحة جيدة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا جوال مواطن في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة، انجراف السيارة داخل الوادي بسبب السيل الجارف، فيما أكد المواطن أن قائد المركبة حاول تفادي السيل إلا أن المياه كانت سريعة جدا، مشيرا إلى إنقاذ شابين للعروسين من الموت.

كما تداول المغردون، صورا تظهر تعرض السيارة التي كانت تقل العروسين لأضرار بالغة إثر انقلابها داخل السيل.