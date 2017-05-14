خبير عقاري يتوقع انخفاض مبيعات الفلل السكنية نهاية 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقع الخبير العقاري عسكر الميموني، انخفاض الفلل السكنية الجاهزة في الرياض بنسبة تتراوح ما بين 30 – 40%، حتى نهاية العام الحالي 2017، مشيرا إلى الانخفاضات في بعض مخططات الرياض وصلت لـ80%، في مناطق المنح برماح، ومنح الخير بالرياض، ومخطط الأمانة.

وأكد الميموني أن ارتفاع أسعار فلل «الكراتين» سيقلل من نسبة الشراء بين المواطنين، قائلا: «المواطنون لا يستطيعون شراء تلك الفلل؛ لأن عددا كبيرا منهم لا يمتلك مبلغا يتجاوز الـ 500 ألف ريال، علما أن نفس الفلل كانت تباع بذات القيمة قبل 15 سنة، وستعود الفلل لأسعارها الحقيقية بحيث لا تتجاوز 500 ألف ريال»، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف الميموني: «ليس صعبا أن ينخفض العقار، فقد انخفض سعر الأغلى منه وهو البترول، والأراضي في المملكة لا تصدر ولا تهاجر؛ كي ترتفع، كما يوجد لدينا 55 مليون متر مربع من الأراضي لم تستغل ولم يُبَع منها سوى خمسة ملايين متر فقط».

ومن جانبه، سلط رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف حمد الشويعر، الضوء على حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية في مبيعاتها، بسبب تباطؤ الاقتصاد الكلي للمملكة، مؤكدا سعي اللجنة العقارية بأن تكون أسعار الفلل والأراضي السكنية مناسبة وعادلة للجميع، ومتوازنة في السوق.

وقال الشويعر: «نسعى أن تكون أسعار الفلل والأراضي السكنية متوازنة في السوق، وأطالب بتطوير البنى التحتية لأراضي المنح التي تقع حول المدن، وتوفير الخدمات الكاملة في تلك الأحياء، التي سيتم في ضوئها توازن الأسعار في السوق وتنويع الخيارات للمستفيدين».