بالفيديو.. لحظة ضرب صاعقة رعدية لمواطن يوثق هطول الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح لحظة ضرب صاعقة رعدية لمواطن يدعى فيصل السبيعي، مشيرين إلى أنه كان يوثق هطول الأمطار بتصوير فيديو مساء الأربعاء الماضي.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصوير بواسطة أحد المواطنين، انقلاب سيارة السبيعي بعد تعرضها لصاعقة رعدية وسط مساحة شاسعة من الرمال وتسرب بعض الوقود منها، وذلك بسبب محاولة السبيعي تصوير هطول الأمطار الرعدية كما أشيع بين المغردون.