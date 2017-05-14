بالفيديو.. لحظة ضرب صاعقة رعدية لمواطن يوثق هطول الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة ضرب صاعقة رعدية لمواطن يوثق هطول الأمطار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح لحظة ضرب صاعقة رعدية لمواطن يدعى فيصل السبيعي، مشيرين إلى أنه كان يوثق هطول الأمطار بتصوير فيديو مساء الأربعاء الماضي.
وأظهر الفيديو، الذي تم تصوير بواسطة أحد المواطنين، انقلاب سيارة السبيعي بعد تعرضها لصاعقة رعدية وسط مساحة شاسعة من الرمال وتسرب بعض الوقود منها، وذلك بسبب محاولة السبيعي تصوير هطول الأمطار الرعدية كما أشيع بين المغردون.
فطوم[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
ياالله سسسترك ياالله عفوك يارب الله يرحمه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10238 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
رحمه الله وغفر له
من الخطاء استعمال الهاتف اثناء البرق والصواعق
تامه[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 17 دقيقة
😢الله يرحمه
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5462 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرحمه