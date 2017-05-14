مقتل شخصين وإصابة 7 إثر اقتحام قطار منزل في اليونان - صحيفة صدى الالكترونية

أثينا(صدى):

أعلنت السلطات اليونانية، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرون إثر خروج قطار عن القضبان واقتحامه منزلاً في شمال اليونان، مساء أمس السبت.

وذكرت شركة القطارات اليونانية «ترينوسي» أن القطار الذي كان يقل 70 راكبًا كان متجهًا من أثينا إلى سالانيك ثاني أكبر مدن اليونان عندما خرج عن القضبان في بلدة أديندرو الواقعة على بعد نحو 37 كيلومترًا، ولم يُعرف سبب الحادث.

واقتحمت إحدى عربات القطار الطابق الأرضي من منزل مؤلف من طابقين في حين انقلبت عربات أخرى على جنبها وتحطمت نوافذها، وكانت شركة ترينوسي قد قالت في بيان على موقعها الالكتروني في وقت سابق، إن أربعة أشخاص قُتلوا في الحادث، وحذفت هذه الإشارة فيما بعد.