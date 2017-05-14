بالفيديو.. والد الطفل «شهيد المسورة» يروي لحظات استهداف رصاصات الغدر ابنه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

روى والد الطفل الشهيد جواد الداغر، والذي اغتالته رصاصات الغدر إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار بعشوائية على المارة وعابري الطريق في حي المسورة بالقطيف، اللحظات الأخيرة في حياة نجله، موضحا أنه توفى بطلقة في رأسه أثناء اختبائه في حضن والدته.

وكشف مؤيد الداغر، عن تفاصيل لحظة استهداف مركبتهم بالرصاص من قبل العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أنه ضل الطريق في أحد الشوارع المظلمة ليتفاجأ بإطلاق وابل من الرصاص على السيارة، موضحا أنه حاول الهرب من المكان سريعا لإنقاذ أسرته.

وقال الداغر، إنه حاول الالتفات لمعرفة مصدر الرصاص والاستدارة بمركبته للهرب لإنقاذ أطفاله وزوجته، الذين بدت عليهم علامات الرعب والخوف من المشهد، موضحا أنه أثناء الاطمئنان على أطفاله شاهد رأس ابنه جواد تنفجر برصاصة وهو مختبئ داخل حضن والدته، ليمتلئ المقعد الخلفي بالدماء.