أهالي العوامية يرفعون شكرهم وتقديرهم للقيادة بعد نقلهم إلى مناطق آمنة «صور» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رفع أهالي منطقة العوامية، شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، على قرارهم بنقل أهالي وأسر العوامية من منازلهم إلى مناطق آمنة وتوفير طرق آمنة للأهالي والطلاب والموظفين أثناء الحملة الأمنية بسبب الجرائم التي ينفذها الإرهابيين في حي المسورة.

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومحافظ القطيف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الصفيان على جهودهما واهتمامهما ورعايتهما لمصالح المواطنين في العوامية وتذليل كل المعوقات التي تقابلهم.