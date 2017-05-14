أهالي العوامية يرفعون شكرهم وتقديرهم للقيادة بعد نقلهم إلى مناطق آمنة «صور» - صحيفة صدى الالكترونية

أهالي العوامية يرفعون شكرهم وتقديرهم للقيادة بعد نقلهم إلى مناطق آمنة «صور»
رفع أهالي منطقة العوامية، شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، على قرارهم بنقل أهالي وأسر العوامية من منازلهم إلى مناطق آمنة وتوفير طرق آمنة للأهالي والطلاب والموظفين أثناء الحملة الأمنية بسبب الجرائم التي ينفذها الإرهابيين في حي المسورة.
كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومحافظ القطيف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الصفيان على جهودهما واهتمامهما ورعايتهما لمصالح المواطنين في العوامية وتذليل كل المعوقات التي تقابلهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26055 ] نشر منذ 27 دقيقة
خير ان شاء الله ،، يبشرون باالأمن والأمان ..
،، بس يكعون ما عندهم من معلومات عن مامضى ومايجري الآن ،،
,,, رجال الدوله ما قصروا معاهم اول وتالي وهم يتعاملون معهم بكل لطف ، وماجزاء الإحسان إلا إحسان ,,,
سيف[ عدد التعليقات: 4496 ] نشر منذ 14 دقيقة
اكبر دليل على عدم انتماء روافض الشرقيه للوطن هو عدم خروج تنديد واستنكار من اشباه المثقفين الروافض من هذه الاعمال الارهابيه وحتي مشايخهم الدجالين مع العلم وحتي ولو خرج استنكار من مثقف او معمم منهم فهذا مجرد ضر الرماد على العيون وهذا ردي على اشباه المثقفين اللي ازعجونا في القنوات الفضائيه من ترديد شعارات لحمه وطنيه وكبده وبيض فاسد حقيقه واحده يجب ان يعرفها كل من يسكن هذا الوطن الغالي ولائ الروافض كلهم ليس للوطن بل لايران والمنطقه الشرقيه للاسف مليئه بعناصر تخريبيه من الحرس الثوري المجوسي الذين سكنوا واستقروا واكلوا وشربوا وتزوجوا وانجبوا جرذان واقاموا معسكرات تدريبيه داخل هذه الاحياء والازقه العشوائيه المغلقه والمهجورة بل ان بين هؤلاء العناصر التخريبيه اتصالات سريه مابينهم وبين جنرلاات الحرس الثوري المجوسي في ايران والعراق ولبنان واليمن وسوريا ويوجد مخازان اسلحه وذخيرة مدفونه في المزراع المهجورة والبيوت تدريبات عسكريه محاطه بسريه تامه وتحت اشراف الحرس المجوسي وهي تقام منذ فترة طويله وتحت سريه تامه واتصلات ومرسلاات وبتغطيه كامله وتواطئو من روافض الشرقيه وبعد كل هذا يخرج علينا مثقف سفيه وعار على الثقافه ويقول الروافض جزء من الوطن وهم اخوة لنا وانا اقول له خسئت فانت ايه المثقف الناقص اصبحت منهم واصبحت مشترك معهم في جرائمهم .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10227 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يكون في عون رجال الامن ويحميهم من كل شر