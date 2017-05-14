البرلمان العربي: «القمة الخليجية العربية الأمريكية» إنجاز كبير للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن عقد «القمة الخليجية العربية الأمريكية» المرتقبة، في هذا التوقيت إنجاز كبير للمملكة العربية السعودية.

وأضاف السلمي، أنها انعكاس لمساعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتكوين رؤية عربية موحدة تجاه قضايا المنطقة بجانب التناقش بشأنها مع الولايات المتحدة، التي تربطها علاقات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح السلمي أن القمتين الخليجية الأمريكية والعربية الإسلامية الأمريكية تنعقد في ظرف دقيق، فالنظام الإيراني لا يزال يهدد أمن واستقرار الخليج والعالم العربي والإسلامي من خلال الاستمرار في تغذية الصراعات ونشر الطائفية في العالمين العربي والإسلامي، وتكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية والإسلامية، وعدم احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التعامل مع الدول العربية والإسلامية انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال: «الإرهاب لا يزال يضرب الدول العربية، وتتمدد تنظيماته داخلها بدعم من دول إقليمية وأجنبية؛ والاحتلال الإسرائيلي مستمر في احتلاله للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، ويمارس أقسى أنواع الظلم والاضطهاد على الشعب الفلسطيني الصامد، والذي إحدى مظاهره اليوم إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية».