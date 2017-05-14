مرور مكة يوضح دور «واتساب» في تسهيل حركة السير وتلقي البلاغات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد مدير مرور منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور باسم البدري، أن 60% من الرسائل والملاحظات التي ترسل إليهم عبر تطبيق «واتساب» يتم التعامل معها بحد أقصى 24 ساعة، كاشفا عن دور التطبيق في تنظيم حركة السير داخل العاصمة المقدسة.

وقال البدري، إن مرور مكة يتلقى 35 رسالة يوميا ما بين إبلاغ عن مخالفة أو سؤال عن أنظمة وتعليمات جديدة أو استفسار عن معاملات أو بلاغ عن سيارات تالفة مع تحديد مواقعها، مشيرا إلى تخصيص موظفين للعمل طوال فترة الدوام الرسمي لمتابعة الرسائل الواردة، مؤكدا أن الخدمة سهلت حركة السير، وفقا لصحيفة الوطن.