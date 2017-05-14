كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية نقلا عن عسكريين في البلاد، بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة بقذيفة صاروخية لم تحدد طبيعتها بالقرب من مدينة كوسون على الساحل الغربي من البلاد.

ووفقا للوكالة، فقد رجحت المصادر العسكرية الكورية الجنوبية أن تكون القذيفة صاروخا باليستيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصاروخ حلق نحو 700 كم قبل سقوطه في البحر.

من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، أن بلاده تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة عقب تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة.