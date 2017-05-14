نتنياهو يهاجم الأردن لاستنكارها قتل أحد مواطنيها في القدس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، المملكة الأردنية، بسبب تحميلها إسرائيل المسؤولية عن مقتل أحد مواطنيها في القدس.

وقال نتنياهو، «لقد حان الوقت الذي يجب فيه على الأردن وقف هذه اللعبة المزدوجة، كما تدين إسرائيل الهجمات الإرهابية في الأردن، على الأردن أن تدين الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، الإرهاب هو الإرهاب في كل مكان».

وكانت الشرطة الإسرائيلية قتلت المواطن الأردني محمد الكسجي، بدعوى طعنه أحد أفرادها، وهو ما وصفه بيان للحكومة الأردنية بـ«الجريمة النكراء»، مطالبةً إسرائيل بكامل تفاصيل الحادث، فيما أوضحت الشرطة الإسرائيلية أن المواطن الأردني دخل البلاد قبل نحو أسبوع بتأشيرة سياحية بغرض الزيارة، وأن الشرطة قتلته بعد طعنه شرطياً في البلدة القديمة بالقدس.