الوزارات والهيئات الحكومية تشارك في ورش عمل «المالية» لمناقشة ميزانية العام المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشارك الوزارات والهيئات الحكومية في ورشة العمل التي تقيمها وزارة المالية، اليوم الأحد، لمناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام 1438/1439 ولمدة أسبوعين، حيث تراعي آلية إعداد الميزانية الجديدة احتياجات هذه الجهات والوزارات للتوافق مع التوجهات والأولويات الاقتصادية للدولة.

وسيناقش ورش العمل ميزانية 2018، وفق 3 معايير: «الالتزام، والشفافية، والمشاركة»، وتتكون الورش من 4 جلسات رئيسة الأولى تناقش رأس المال البشري، والثانية تتعلق بمناقشة النفقات التشغيلية، والثالثة تتناول النفقات الرأسمالية، أما الجلسة الرابعة فستكون مراجعة لمسودة الميزانية.

وتأتي ورش العمل في إطار توجهات الوزارة نحو تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، مع اسـتحداث آليـات مطورة لإعدادها، بما في ذلك المشـروعات الرأسمالية، وآلية اعتمادهـا بما يمكن الوزارات والهيئات الحكومية من التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الانفاق، بما يحقق مبادراتها المرتبطة ببرنامج التوازن المالي 2020، الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.