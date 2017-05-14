بالصور.. إخماد حريق شب في سطح أحد محلات الخضروات بالقريات - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أخمد مدني القريات، مساء أمس السبت، حريقا شب في مخلفات ورقية على سطح أحد المحلات في سوق الخضار المركزي.

وأفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي ، بورود بلاغ بوقوع حريق داخل محل تجاري بسوق الخضار المركزي، مشيرا إلى أنه على الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع، وتبين أن الحادث حريق بمخلفات ورقية على سطح أحد المحلات بسوق الخضار المركزي، وتم إخماده ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.