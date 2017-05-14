أولياء أمور: قرار إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب» متسرع لإرضاء الرأي العام «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أكد أولياء أمور طلاب مدرسة الرازي الابتدائية بمدينة تبوك، والتي شهدت واقعة تمزيق الطلاب للكتب الدراسية بعد انتهاء الاختبارات، أن ما قام به الطلاب أمر مرفوض تماما، مطالبين وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإعادة النظر في قرار إعفاء قائد المدرسة عبدالله البلوي.

وأوضح أولياء الأمور، أنهم يروا أن قرار الوزير كان متسرعا وجاء لإرضاء الرأي العام ولم يراعِ هيبة المعلم، الذي اهتزت صورته أمام الجميع، لأن لديهم أبناء تخرجوا في هذه المدرسة، ولم يشهدوا من معلميها وقائدها إلا كل حرصٍ وتفانٍ، مشيرين إلى أن الساكن بالقرب من المدرسة يلامس عن كثب واقعها، ويشهد على إخلاص ونقاء معلميها.